Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durdu: Kayıp yüzde 7'yi geçti
Merkez Bankası'nda sürpriz başkanı değişikliği sonrası piyasalardaki satış baskısından Borsa İstanbul'da nasibini aldı. Yüzde 6,65 düşüşle açılan borsada, devre kesici uygulaması tetiklendi ve işlemler yarım saatliğine durduruldu. İşlemler yeniden başladıktan sonra kayıplar yüzde 7'nin üzerine çıktı. Ardından 2. kez devre kesici uygulaması devreye girdi.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, haftaya yüzde 6,65 kayıpla 1.427,33 puandan başladı. Açılış sonrası borsada devre kesici uygulaması devreye girdi. Borsada, işlemler yarım saatlik aranın ardından saat 10:30'da yeniden başladı. Yeniden başlayan işlemlerle BİST 100'deki kayıplar yüzde 7'yi aştı.
8 dakika süren işlemlerin ardından BİST 100'de ikinci kez devre kesici uygulaması tetiklendi. Devre kesici öncesinde BİST 100, yüzde 7 düşüşle 1.421,95 puandaydı.
Açılışta 100 hissenin 94'ü değer kaybetti
Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1,87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.