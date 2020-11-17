Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 1,5'i geçti

Küresel piyasalarda yaşanan düzeltmeler nedeniyle gelen satışlara Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararını bekleyen yurt içi piyasalarda yönü yurt dışı piyasalar belirliyor. Avrupa borsaları ve ABD vadelileri aşı iyimserliğinin etkisini kaybetmesiyle geriliyor.

Güne yüzde 0,1 kayıpla 'merhaba' diyen BİST 100 Endeksi'nde gün ortasına doğru yüzde 1,5'e yaklaşan kayıplar yaşanıyor. Sabahki açılışı 1.291 puandan yapan BİST 100, saat 12:08 itibarıyla 1.273 puanda işlem görüyor.

Son günlerdeki yükselişin başrolünde yer alan bankacılık hisselerinde bugünkü kayıp yüzde 3,5'i buldu. Bankacılık endeksi güne yüzde 0,57 kayıpla başlamıştı.

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak kapanış rekorunu da 1.292,99 seviyesine taşıdı.

Analistler, dün banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde rekorlara devam eden Borsa İstanbul'da, gün içinde başlayan kar satışlarının bugün açılışta da etkili olduğunu ifade etti.

Artan COVID-19 vakaları, birbiri ardına gelen aşı haberleri ve teşvik beklentilerinin, dünya borsalarında hisse ve sektör bazlı fiyatlamaların derinleşmesine neden olduğunu belirten analistler, salgına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.