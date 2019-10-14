Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 2'yi aştı

14 Ekim 2019

Yurt içi piyasa yeni haftaya kayıplarla başladı. Jeopolitik riskler ve ABD'nin devam eden 'yaptırım' açıklamaları baskı unsuru yaratan gelişmeler...

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suriye'de sınır ötesi operasyon yürüten Türkiye'ye yönelik "çok kuvvetli" yeni yaptırımlar hazırlanması için Başkan Donald Trump'tan talimat aldığını söylerken, Trump Kongre ile yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise haftasonu yaptığı açıklamalarında yaptırım söylemlerine ilişkin "sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum" dedi.

Borsa İstanbul 100 Endeksi, saat 10:40 itibariyle yüzde 2,15 kayıpla 96 bin 900 puanda seyrediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.

Dolar 5.90'ın üzerinde

Küresel piyasalar, ticaret görüşmelerinin ardından iyimser seyrini bu haftaya da taşımaya çalışırken; yurt içi piyasalar ise Barış Pınarı Harekatı kaynaklı haber akışları nedeniyle yurt dışı piyasalarda gözlenen pozitif seyirlere katılmakta zorlanıyor.

İstanbul serbest piyasada saat 10:00 itibariyle, dolar 5,9140 liradan, euro 6,5165 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7,4380 liradan satılıyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,1019 seviyelerinde.

Piyasa uzmanları, 5,90'nın üzerinde kaldığı sürece doların 5,98'lere doğru yükselmesinin sürpriz olmayacağına işaret ediyor. 5,90 direncinin geçilememesi durumunda ise 5,83'e doğru geri çekilmeler yaşanabilir.