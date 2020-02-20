Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 3'ü aştı

20 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen İdlib'de operasyon olasılığını artıran açıklamalar piyasalarda satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Güne yatay başlayan Borsa İstanbul'da, özellikle günün ikinci yarısında artan satışlar BİST 100 Endeksini 115 bin puanın altına çekti.



Sabah saatlerinde 119 bin 288 puandan başlayan BİST 100 endeksi, ani satışlarla 114 bin 920 puana kadar çekildi. Saat 16:32 itibarıyla endeks 115 bin 779 puandan işlemler gerçekleştiriliyordu.

Gün içerisinde 6,10'un üzerini gören dolar/TL kuru ise günün ikinci yarısında 6,09'un üzerinde dengelendi. Saat 16:32 itibarıyla kur, 6,0980'den el değiştiriyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 6,5875 seviyelerindeydi.



Spor ve bankacılı endeksinde sert düşüş



Endeksteki düşüşte spor kulüplerinin yer aldığı Spor endeksi ve bankacılık endeksinde öncülük ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin hisselerinin yer aldığı spor endeksinde kayıp yüzde 17'nin üzerinde. Bankacılık endeksinde ise kayıplar yüzde 4'ün üzerine çıkmış durumda. Spor endeksinde Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri taban yaparken; Fenerbahçe'de kayıp yüzde 15, Beşiktaş'ta ise yüzde 13 civarında...



Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün TBMM'de yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik önceki operasyonların hemen öncesinde de söylediği "bir gece ansızın gelebiliriz" söylemini

İdlib için de tekrarlamıştı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, İdlib'deki son durumla ilgili yaptığı açıklamada "Gözlem noktalarının geri çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bir saldırı olursa misliyle karşılık verilecek. Rusya ile görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: İdlib harekâtı artık bir an meselesidir