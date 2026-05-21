Borsa İstanbul'da mutlak butlan depremi

Borsa İstanbul'da siyasi belirsizlik satışları derinleştirirken bankacılık öncülüğünde endeks yüzde altıyı aşan kayıpla günü tamamladı

Borsa İstanbul, ana muhalefet partisinin kurultayına yönelik yargı kararının piyasalarda yarattığı siyasi belirsizlik dalgasıyla, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 6,05 oranında sert değer kaybederek 13 bin 163 puandan tamamladı.

Siyasi risk fiyatlaması endeksi dip seviyelere çekti

Borsa İstanbul genelinde güne 14 bin puan sınırında başlayan endeks, kapanışa doğru Ankara'dan gelen haber akışıyla yönünü hızla aşağı çevirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına yönelik iptal istemli açılan davada çıkan mutlak butlan kararı piyasada panik satışlarını tetiklerken, BIST 100 endeksi gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 14 bin 63 puandan hızla gerileyerek seansı günün en düşük seviyesi olan 13 bin 163 puandan kapattı. En yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları (THY) ve ASTOR hisselerinde gerçekleşirken, hacim bazlı satış baskısı endeksin geneline yayıldı.

Bankacılık endeksinde kayıplar yüzde sekizi aştı

Siyasi belirsizliğin tırmanmasıyla Borsa İstanbul bünyesindeki lokomotif sektörler ciddi oranda kan kaybetti. BIST Banka endeksi yüzde 8,63 oranında eriyerek 14 bin 947 puana gerilerken, Akbank ve Yapı Kredi hisselerinde düşüş yüzde 9,90 seviyelerini aşarak taban fiyatlamasına yaklaştı. BIST Sınai endeksi ise yüzde 6,15 değer kaybederek 17 bin 274 puandan günü tamamladı. Sektörel bazda pozitif ayrışan kayda değer bir alan bulunmazken, satışların holding ve teknoloji tarafında da yoğunlaştığı izlendi.

Serbest piyasada dolar ve euro sakinliğini korudu

Hisse senedi piyasasındaki sert dalgalanmaya rağmen döviz piyasalarında daha yatay bir seyir hakim oldu. Serbest piyasada dolar 45,52 lira seviyesinden işlem görürken, euro 52,72 lira bandında fiyatlandı. Döviz kurlarındaki bu sınırlı hareket, yatırımcıların likidite ihtiyacından ziyade doğrudan Borsa İstanbul içindeki spesifik risk algısına ve siyasi gelişmelere tepki verdiğini gösterdi.

Borsa İstanbul cephesinde yaşanan bu sert geri çekilme, kritik teknik seviyelerin de hacimli bir şekilde ihlal edilmesine neden oldu. Endeks, 13 bin 500 puan seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken, momentum kaybının devamı halinde bir sonraki güçlü destek bölgesi olan 12 bin 800 seviyesine doğru ivmelenme riski taşıyor.