Borsa İstanbul'da primler yüzde 1,5'i aştı

Küresel piyasalar, salgında mutasyon haberleriyle dün yaşadıkları sert düşüşte Borsa İstanbul, pozitif ayrışarak daha az değer kaybetmişti. Mutasyon iddialarının sanıldığı kadar korkutucuğu olmayabileceği yönündeki açıklamalarla birlikte dünya borsaları toparlanma eğilimine girdi. Bu toparlanma eğiliminde de BİST 100, pozitif ayrışmayı başardı ve dünya borsalarına göre daha önde gidiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 9,14 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 1.393,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 1,29 değer kazanarak 1.402,23 puana yükseldi. Kapanışa doğru ise bir miktar daha yükselen Endeks, 1.408 puana kadar çıktı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.