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Borsa İstanbul'da son durum: Kayıplar yüzde 3'ün üzerinde

Son dakika gelişmesi… Yeni güne yüzde 0,69 oranında yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da satışlar gün içinde hızlandı. BİST endeksi yüzde 3’ün üzerinde değer kaybına uğradı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul güne alıcılı başladı. Dünkü düşüşün ardından toparlanma sinyali veren BİST endeksi, güne 0,69 oranında yükselişle 5403 puandan başladı.

Açılışın ardından kısa süre pozitif bölgede kalan BİST, öğlen saatlerine doğru satışlara sahne oldu.

BİST şu sıralarda yüzde 3’ün üzerinde kayıpla 5188 seviyelerinde işlem görüyor.

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