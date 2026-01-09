Borsa İstanbul’da temettü sakinliği: Ocakta sadece 2 şirket ödeme yapacak

Ocak ayında iki şirketin temettü ödemesi bulunuyor.

Borsa İstanbul şirketlerinin temettü ödemelerinde Ocak ayı alışıldığı üzere sakin geçiyor. Bu ay sadece iki şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Takvime göre, Enka İnşaat 14 Ocak'ta yılın ilk temettü ödemesini gerçekleştirecek. Şirket hisse başına net 0,7083 TL temettü ödeyecek.

Ayın ikinci ve son temettü ödemesi ise 28 Ocak'ta Osmanlı Menkul'den gelecek. Şirket, hisse başına net 0,0213 TL temettü dağıtımı yapacak.

Borsa İstanbul'da 2025 yılında toplam 172 şirket nakit temettü dağıtımı yapmıştı. 172 şirket gerek 2024 yılı karlarından, gerekse 2025 yılı karlarından avans olarak toplam 226 milyar 746,95 milyon TL net temettü ödemişti.