Borsa İstanbul'da tepki alımları kayıpları eritti

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, güne yüzde 5,39'luk değer kaybıyla başladı. Açılışla birlikte yüzde 5 ve yüzde 7'lik kayıpların ardından 2 kez devre kesici çalıştı. Borsada işlemler saat 11:01'de işlemler yeniden başladı. Gecikmeli açılışla birlikte BİST 100'de kayıplar yüzde 8'in üzerine çıktı. Bankacılık hisseleri yüzde 9'u aşan kayıpları gördü.



Yaşanan sert gerilemenin ardından düzeltme hareketiyle gelen alımlar BİST 100'deki kayıpların yarısının geri verilmesini sağladı. 1.257 puan seviyesinden dönen Endeks, saat 13:00 itibarıyla kayıplarını yüzde 1'in altına indirdi ve 1.370 puanı aştı. BİST 100, saat 12:50 sularında, 1.382 puanla birkaç dakikalığına da olsa dünkü kapanışın üzerini test etti.

49 hisse yüzde 7'nin üzerinde kayıpla güne başladı



Açılışta BİST 100'deki 91 hisse değer kaybetti. 49 hisse senedinde düşüş yüzde 7'nin üzerinde. Sadece 4 hisse senedinde düne göre artış söz konusu. (Beşiktaş, TOFAŞ, Vestel ve SASA) BİST 100'degeçen cuma günkü kapanışa göre toplam değer kaybı yüzde 16 seviyesini geçti.



BİST-50'de açığa satış düzenlemesi

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.