Borsa İstanbul'da yabancılar iki haftadır hisse alıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da hisse alımları devam etti.

Böylece yabancı yatırımcılar, borsada üst üste ikinci haftada da alım tarafında yer aldı.

203 milyon dolarlık hisse alımı

TCMB verilerine göre, yabancı yatırımcılar 26 Haziran haftasında 203,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde tahvil tarafındaki alım ise 448,3 milyon dolar oldu.

Yabancıların bir önceki haftadaki hisse alımı 465,7 milyon dolar, tahvil alımı ise 343 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Stoklarda gerileme görüldü

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 59,6 milyar dolardan 59,1 milyar dolara geriledi. Tahvil stoku ise aynı dönemde 42,9 milyar dolardan 41,4 milyar dolara indi.