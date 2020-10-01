Borsa İstanbul’da yeni dönem neleri değiştirdi?

01 Ekim 2020

DÜNYA

Borsa İstanbul'un, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugünden itibaren uygulamaya alındı. Buna göre borsadaki 403 hissenin 127'si brüt takasla işlem görmeye başladı. Brüt takas uygulamasında yatırımcılar aldıkları hisseyi aynı gün satamıyorlar. Bu borsanın yüzde 32’nin brüt takasla işlem göreceğini gösteriyor. Aynı zamanda volalite bazlı tedbir sistemi kapsamında olan 22 hissede de brüt takas uygulaması dahil edilince Borsa İstanbul’un yüzde 37’sinde işlemlerin brüt takasla yapıldığı ortaya çıktı.

Yeni dönemde 41 hisse günde 5 kez fiyatlanırken Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aksi bir karar gelmediği durumda fiyat marjı oranı yüzde 10, devre kesici tetikleme oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. Borsada açığa satış ise sadece BIST30 hisselerinde yapılabiliyor ve 6 yabancı kurumun açığa satış yasağı da devam ediyor. Yeni ana pazarda bulunan 162 hissenin 22’si de Volalite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Brüt Takas kapsamında işlem görüyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Neticede 127 hisse pazar kapsamında, 22 hisse devam eden brüt takas uygulaması nedeniyle olmak üzere toplam 149 hisse brüt takastadır. Bu da borsanın yüzde 37’si demektir” dedi.

Özkaynak oranı sıfır belirlendi

Borsa İstanbul'da devreye alınan düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlendi. Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar'da devam etti. Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2'deki hisselerin yarından itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar'da işlem görecek olması oldu.

Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan en önemli değişiklik Alt Pazar'daki hisse senetlerinde açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunmasıydı. Bu pazardaki hisse senetlerinin özkaynak oranı sıfır olarak belirlenirken, günlük fiyat marjı yüzde 10'da, devre kesici tetikleme oranı yüzde 5'de oluyor.