Borsa İstanbul'da yeni dönem yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasıyla bugün yeni bir dönem başladı. Endeks değerlerininin artık yüz binlerle değil de binlerle gösterimini sağlayacak olan yeni dönemin açılışında BIST 100 endeksi, 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.199,57 puana çıktı. Eğer endekslerden sıfır atılmamış olsaydı; BIST 100 Endeksi, 755 puanlık artışla güne 119 bin 957 puandan başlamış olacaktı.

Bugünkü yüksellişlerde bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,63 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

123 endeksten iki sıfır atıldı



BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor. Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı



Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 artışla 1.357,75 seviyesinde dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.355,25, en yüksek 1.375,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1,75 puan üzerinde, 1.357,75 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında pozitif ayrışarak, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 119.201,63 puandan tamamladı.

Bugün itibarıyla endekslerden iki sıfır atılması ile BIST 100 endeksinin en son kapanış değeri 1.192,02 puan olarak güncellendi.

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.