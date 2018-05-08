Borsa İstanbul'dan açığa satışa düzenleme

08 Mayıs 2018

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 1 Mart 2016 tarihli ve 02.UUE.01 sayılı Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) uyarınca Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 9 Mayıs 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 9 Temmuz 2018 tarihine kadar iki ay süreyle, BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırıldığı kaydedildi.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Kaynak: AA