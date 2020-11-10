Borsa İstanbul'dan iki rekor

10 Kasım 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı

Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5,17 ile iletişim oldu.

Piyasaların yönünü hangi gelişmeler belirleyecek?

Dünkü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haberlerin devam eden pozitif etkisiyle Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyre paralel olarak bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, COVID-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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