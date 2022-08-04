Borsa İstanbul’dan şirketlere halka arz ziyareti

Borsa İstanbul, sanayi şirketlerini ziyaret ederek, halka arz süreçleri ve sermaye piyasaları hakkında detaylı bilgi veriyor.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, yakın zamanda Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi şirketinin listesi açıklandığı belirtilerek, “Borsa İstanbul, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin temel dinamosu olan bu sanayi şirketlerimizden, Borsa’da işlem görmeyenleri şirket merkezlerinde tek tek ziyaret ediyor ve sermaye piyasaları hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin illerindeki sanayicileri ziyaret eden Borsa İstanbul, bu illerdeki sanayicileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ayrıca diğer illerdeki sanayicileri de ziyaret etmeye hazırlanıyor” denildi.

Açıklamada, sanayi şirketlerinin ziyaret edilmesi dışında ayrıca, bu illerdeki sanayi ve ticaret odalarında düzenlenen toplantılara da katılan, sanayicilerle bir araya gelerek sunumlar yapıldığı kaydedilerek bu ziyaretler ile Türkiye’nin büyümesini sağlayan sanayicilerin yatırımlarını finanse eden ve uzun vadeli TL’ye ulaşma imkânı sağlayan sermaye piyasalarını anlatmayı hedeflendiği vurgulandı.