Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 değer kazanarak son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansını gösterirken, analistler, kısa dönemde yeni rekorlar kırılabileceğini belirtiyor.

Küresel bazda "şahinleşen" merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, söz konusu yükselişte şirketlerin 2021'in 4. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasının ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, dolar bazlı hala tarihi ucuz seviyelerde olan BIST 100 endeksinin cazibesini koruduğunu ifade etti.

BIST 100 endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 yükselerek 2.233,30 puana çıktı. Söz konusu değer kazancı, 2012'nin ilk çeyreğinden bu yana en güçlü ilk çeyrek performansına işaret etti.

Çeyreklik bazda 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç çeyreği artışla tamamlayan BIST 100 endeksi, martta haftalık kapanış rekoru da kırdı.

Yılın ilk çeyreğinde BIST 100'de işlem gören şirketlerin 82'si değer kazanırken 17'si ise değer kaybetti.