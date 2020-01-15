Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul, güne düşüşle başlamasına rağmen başlangıcın ardından gelen alımlarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul, bugün gün içerisinde 121 bin 805 puana kadar yükselerek rekor seviyelerini yukarıya taşıdır. Borsa İstanbul'da bir önceki rekor seviye 29 Ocak 2018'deki 121 bin 532 puan idi.



BİST 100 Endeksi, rekor seviyeleri gördükten sonra dünkü kapanış seviyelerinin altına geriledi. Saat 12:15'te BIST 100'de işlemler yüzde 0,52 eksiyle 120 bin 790 puandan yapılıyordu.



Açılışı 121 bin 232 puandan yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.



Dün de kapanış rekoru gelmişti

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı görmüştü.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.