Borsa İstanbul'dan vadeli piyasalara oynaklık düzenlemesi

VİOP'ta, BIST 30 endeks ve DolarTL vadelerarası strateji emirlerinin alt ve üst fiyat limitlerinin hesaplamasında kullanılan k değeri 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında; BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirleri için 6,5'ten 26'ya, DolarTL vadelerarası strateji emirleri için 0,05'ten 0,20'ye çıkarıldı.

Kararı değerlendiren Meksa Yatırım VİOP Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, "Diyelim elinizdeki pozisyonu diğer vadeye taşımak yani roll-over etmek istiyorsunuz ya. İşte VİOP'taki strateji emirleriyle bunu otomatik yapabilirsiniz. Borsada dalga boyu yüksek olduğu için yatırımcı mağdur olmasın diye bandı açtı" dedi.