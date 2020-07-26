“Borsa İstanbul’un adımı doğru”

26 Temmuz 2020

Borsa İstanbul’da endeksten 2 hanenin çıkarılmasını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, endeksin kolay okunabilmesi ve takip edilebilmesi açısından çok doğru bir karar alındığını belirtti.

Amerika, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerdeki borsa endekslerinin 4 veya 5 haneli olduğuna dikkat çeken Alkin, 6 hanenin Borsa İstanbul’u takip etmeyi güçleştirdiğini belirterek, “Endeksten 2 hane çıkarma kararı yerli ve yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayacak.” dedi.

27 Temmuz Pazartesi günü tamamlanacak işlemi “sıfır atma” değil, “endeksten hane çıkarılması” olarak tanımlamanın daha doğru olacağını ifade eden Alkin, Borsa İstanbul endekslerindeki hane sayısının dünyanın diğer borsalarına göre fazla olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“ABD’deki borsalara baktığımızda endekslerin 5 haneli sayıların henüz başında olduğunu görüyoruz. Hisselerin çok hızlı hareket ettiği, teknolojik bir tezgah üstü piyasa olan Nasdaq’ta bile 5 hane var. Almanya’da DAX Endeksi de, Amerika gibi 5 haneli sayıların başında. Fransa ve İspanya’da ise endeksler henüz 4 haneli seviyede. Asya’ya baktığımızda, Japonya’daki Nikkei, Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore’deki Kospi endekslerinin de 4 haneli olduğunu görüyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda Borsa İstanbul’daki 6 hane yatırımcılar açısından takip güçlüğü ve kafa karışıklığı yaratıyordu. Altı hane, ekran hücrelerine sığmakta zorluk yaratıyordu.”

Yabancı yatırımcıyla iletişimi hızlandıracak

Altı haneli endeksi yabancı yatırımcılara hızlı şekilde aktarmanın güç olduğunu belirten Emre Alkin, “Borsa İstanbul endeksinin seviyesini merak eden bir yabancıya İngilizce veya Fransızca cevap vermek kolay olmuyor. Bunun için uzun bir cümle kurmak zorundasınız. Endeksten hane çıkarılması, yabancı yatırımcılarla hızlı iletişim açısından da avantaj sağlayacak” diye konuştu.

Borsa İstanbul’dan hane çıkarılmasının endekste yükselişe yol açmayacağını da belirten Alkin, bu yöndeki beklentilerin gerçekçi ve bilimsel olmadığını ifade etti.