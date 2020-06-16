Borsa İstanbul’un halka arzı erteleme yolunda

16 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Piyasaların dalgalı, belirsizliğin yüksek ve yabancı yatırımcının iştahının düşük olduğu dönemlerde büyük şirketlerin halka arzları kesintiye uğruyor. Nitekim bu yıl sadece iki halka arz yaşadı Borsa İstanbul. İlki 6 Şubat’ta ARD Grup Bilişim Teknolojileri ikincisi de 4 Haziran’da Bayrak EBT Taban oldu. İki halka arzın büyüklüğü ise 70 milyon 90 bin lira. Şimdi ise Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding 9 yıldır aralıklarla halka arzına hazırlandığını açıkladığı Metro Turizm için yönetim kurulu kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle 2020’nin geri kalanında yerli yatırımcının borsaya yönelmesiyle iştahı artan küçük şirketlerden halka arzlar beklenirken Borsa İstanbul’un halka arzının da ertelenmesi gündemde.

Oysa ki yılın başında Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla 2014 yılından beri konuşulan halka arzın da yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtmişti. 2019 yılında tarihinin en yüksek gelirini 1.9 milyar lira ile elde eden Borsa İstanbul’da her ne kadar yabancı yatırım tarihi en düşük seviyelerini yaşasa da yerli yatırımcıdan büyük talep var. Borsa İstanbul 2019’da da 1 milyar lira kar elde etmişti.

Analistler önceki raporlarında BIST grubunun halka arzında; kârlı iş modeli, yüksek temettü verimi sayesinde ciddi yabancı yatırımcı talebinin gelmesi beklenebilir yorumları yapmıştı. Ancak koronavirüs etkisiyle risk iştahını kaybeden yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’dan çıkışı halka arzın da ertelenebileceği yorumlarını arttırdı. Yapılan hesaplarda Borsa İstanbul’un halka arz büyüklüğünün de 500 milyon dolar civarında olabileceği belirtilmişti.

Yerli yatırımcı iştah kabarttı

Her ne kadar büyükler halka arz için dursa da küçük şirketler Borsa İstanbul’a akın eden yerli yatırımcıya ulaşabilmek için halka arz yapma planları içinde. Konuya yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre bir çok yatırım kurumunda halka arz talepleri büyük bir artış yaşadı. Çoğunluğu maksimum 100 milyon ve altında değere sahip 20-30 milyon dolar büyüklüğünde halka arz için bekleyen şirketler sıraya girmiş durumda. Hatta çok kısa zamanda bu tür halka arzların tamamlanması bekleniyor. Bu durum bize 2008 yılındaki halka arz seferberliği dönemlerini hatırlattı.

Öte yandan yerli yatırımcıların da yeni şirketlerin halka arzına ilgisi bulunuyor. Nitekim bu yıl halka arz olan iki şirketten ARD Yazılım’a 17 kat talep gelirken Bayrak EBT Taban halka arzında ise talep 450 milyon lira oldu. İki şirketin hisseleri de açılış fiyatlarının üzerinde işlem görüyor. Dün sabah seansı itibariyle ARD Yazılım hisseleri açılış fiyatı 6.36 liranın çok çok üzerinde 32 lira seviyesinden işlem gördü. Bayrak EBD Taban şirketinin hisseleri de 3.6 lira olan açılış fiyatının üzerinde 6.97 lira seviyelerinden işlem görüyordu. 2019 yılında 6 tane halka arz olmuştu. Ana Pazarda işlem görmeye başlayan bu 6 şirketin halka arz tutarı ise 264 milyon TL olarak belirlendi. 9 tane halka arz yapılan 2018’deki ana pazarda işlem gören 6 şirketin halka arz hasılatı 264 milyon lira idi. Yıldız Pazar’da işlem görün 3 şirketle birlikte 2018 halka arz büyüklüğü 5 milyar 419 milyon lira idi.