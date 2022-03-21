Borsa İstanbul'un şirketlere tanıtım desteği aynı hızla devam edecek

Borsa İstanbul işlem gören şirketlerin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak, aynı zamanda yatırımcılarını bu şirketler hakkında bilgilendirmek amacıyla 2021 yılında "Borsa İstanbul Kote Şirketlerini Tanıtıyor" projesini başlatmıştı.

Sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için bugüne kadar çok sayıda videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Borsa İstanbul, Borsa'ya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla da videolar hazırlıyor. Bu kapsamda bugüne kadar Borsa İstanbul'da farklı pazarlarda işlem gören ve farklı sektörlerde hizmet veren 15 şirketin videosu çekilerek, Borsa İstanbul Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ergun: 2022 yılında da aynı hızla devam edeceğiz

Konuyla ilgili açıklama yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Yatırımcılarımızı en iyi ve en doğru şekilde bilgilendirme misyonumuzla 2021 yılında çok güzel bir projeye başladık ve çok da güzel dönüşler aldık. Videolarda şirketin üst düzey yetkilileriyle uzun vadeli hedeflerine, stratejilerine ilişkin yapılan röportajlar ve genel merkezleri ile üretim tesislerinin görüntüleri yer alıyor. Bu sayede yatırımcılarımız her farklı şirket videosunda aynı konseptte ve sürede o şirket hakkındaki temel bilgileri şirketi kuran ya da yöneten, en yetkili ağızdan doğrudan alabilme imkânına sahip oluyorlar. 2021 yılında çok değerli 15 şirketimizin videosu çekildi ve gerek Youtube kanalımızdan gerekse de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. 2022 yılında da aynı hızla yeni şirketlerimizi bu projeye dahil edeceğiz ve bir yandan yatırımcılarımızı bilgilendirirken bir yandan da ülkemiz ve sermaye piyasalarımız için her biri ayrı bir değer olan şirketlerimizin tanıtımına katkı sağlamış olacağız. Videoları Borsa İstanbul Youtube kanalından ve sosyal medya hesabından izleyebilirsiniz" dedi.