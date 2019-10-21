Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu

21 Ekim 2019

Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi.

Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

"Dinlenme dönemi bitti"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Albayrak, attığı tweette şu ifadeleri kullandı; "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Mehmet Hakan Atilla kimdir?

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek" gerekçesiyle yaklaşık 2 buçuk yıl ABD'de tutuklu kalan Atilla, temmuz ayında tahliye edilmişti.