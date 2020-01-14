Borsa kapanış rekoru kırdı

14 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

Son 3 aydır aralıksız olarak yükselen Borsa İstanbul, tarihi zirveden kapandı.

Jeopolitik tansiyonun azalması ve küresel risk iştahının kuvvetlenmesine paralel yatırım araçlarında iyimserlik devam ediyor.

Kasımda başlayan ralliyi sürdüren Borsa İstanbul, 121.423 puana çıkarak kapanış rekoru kırdı.

Bir önceki rekor 29 Ocak 2018'de 120.845 puan ile kırılmıştı. Endeksin tarihi zirve seviyesi de yine aynı gün görülen 121.532 puanda bulunuyor. Tarihi zirveye sadece 109 puan kaldı.

Diğer taraftan, Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 262 puana kadar geriledi.

Son 3 yılın en düşük seviyesine inen tahvil faizlerinde de düşüş belirginleşti ve gösterge tahvil faizi yüzde 10,55 oldu.

Dolar kurunda ise sınırlı yükseliş yaşandı. Kur, 5,85 destek seviyesinden gleen tepki alımlarıyla 5,88'in üzerine çıktı.

Yükselişin devamı bekleniyor

Global piyasalarda ABD-Çin arasındaki anlaşma öncesi iyimserlik devam ediyor. Bu nedenle içeride veri akışının etkisinin sınırlı kalabileceği kaydediliyor. Öte yandan, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminde yaşanan düşüş, TL varlıklarda toparlanma sürecinin devam edeceğine işaret ediyor.

Tüm yatırım araçları toparlanırken TL’de sınırlı da olsa yaşanan değer kaybı ise, PPK kararının yaklaşmış olmasının yarattığı baskıdan kaynaklanıyor.

Bu hafta ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz anlaşmanın risk iştahını önemli derecede artırdığını belirten analistler, yurtiçinde Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü faiz kararının ve vereceği mesajların merakla izleneceğini vurguluyor.