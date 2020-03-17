Borsa kayıplarını azalttı, dolar 6.49'dan geri döndü

17 Mart 2020

Merkez Bankası iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime giderken bunun ötesinde likidite, kredi akışı ve reeskont başta olmak üzere koronavirüsün Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini sınırlamak adına tedbirler açıkladı.

Finansal piyasalar pazartesi günü S&P 500 endeksinin yüzde 12 düşüş ile 30 yıl önceki "Kara Pazartesi" gününden beri olan en kötü gününü yaşamasıyla çöküntü yaşadı. Aynı baskı Türkiye piyasalarına da yansıdı.

Dolar/TL, Eylül 2018'den beri yeni en yüksek seviye olan 6.4945'i gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi kur 6.41 seviyelerine doğru geriledi.

Gün içerisinde yüzde 6'yı aşan düşüşle 81.936 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, MB'nin kararları sonrası kayıpların önemli kısmı geri aldı. Borsa günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın koronavirüs ile mücadeleye yönelik kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. Toplantı sonrasında ise atılması gereken adımlarla ilgili bilgilendirme yapacak.

Yarın yurt dışında Euro Bölgesinde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Merkez Bankası faiz indirdi, tedbir paketi açıkladı