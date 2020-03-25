Borsa kazançlarını geri verdi

25 Mart 2020

Dünya Online

Fed’den gelen limitsiz varlık alımı programına ek olarak ABD’nin 2 trilyon dolarlık harcama paketinin kongreden geçeceği beklentisiyle borsalarda çok güçlü tepki yükselişi oluştu.

Küresel borsalarda görülen yükselişlere paralel güne pozitif seyrini sürdürerek başlayan BİST 100 endeksi, yüzde 3'e yakın kazançla 91.959 puana kadar yükseldi. Fakat, öğleden sonra bir anda yoğunlaşan satışlar sonrasında BİST 100 kazanımlarının tümünü geri verdi ve negatif tarafa geçti. Endekste işlemler, saat 14:00 itibarıyla yüzde 1 kayıpla 88.500 civarında gerçekleşiyor.

Dolar/TL'de 6.40'ı geçti

Pazartesi günü 6,60'ın üzerine kadar tırmanan dolar/TL kuru, küresel piyasalardaki hareketlerin etkisiyle hızlı bir düşüş ivmesi yakaladı. Dün 6,45'e gerileyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 6,38'e kadar geriledi. Kur, öğleden aynı dakikalarda 6.41 seviyesinde bulunuyordu.

ABD'de 87 yıllık rekor kırıldı

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi. Böylece endeks, 1933'ten bu yana kaydedilen en yüksek yükselişi gösterdi. Dow Jones endeksinin yüzde 15,34 yükseldiği 15 Mart 1933, New York borsasının en iyi işlem günü olarak kayıtlara geçmişti.

S&P 500 endeksi de kapanışta yüzde 9,27 artarak 2.444,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 yükselişle 7.417,86 puana çıktı.