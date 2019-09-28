Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

28 Eylül 2019

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,90'lık kazançla 105.152,17 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.583,14 puanı, en yüksek ise 105.242,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,52'lik artışla 124.466,03 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,03'lük primle 119.055,87 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,11'lik kazançla 78.683,98 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,11'lik değerle 85.639,52 puana yükseldi.

İttifak Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,09 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,05'lik artışla Adese Alışveriş Ticaret, yüzde 12,36'lık yükselişle de Akbank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 2,43 ile Konya Çimento oldu. Bu hisseyi yüzde 2,31'lik düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 2,22'lik azalışla da TAV Havalimanları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 546 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 272 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 953 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 537 milyon lirayla Koç Holding, 43 milyar 386 milyon lirayla Garanti Bankası ve 43 milyar lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,99'luk düşüşle 271,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95'lik azalışla bin 809 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,17'lik kayıpla 5,6640 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,98'lik düşüşle 6,1930 lira oldu.

Geçen hafta 7,1460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,14'lük kayıpla 6,9930 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,99 değer kaybederek 5,7180 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile karma ve değişken fonlar oldu.

Kaynak: AA