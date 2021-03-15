Borsa, kritik haftaya temkinli başladı

Borsa İstanbul, yeni haftaya temkinli başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 1.558,59 puana yükseldi.

En yüksek 1.561 seviyesini gören BIST, aşağı yönlü harekette 1.553 seviyesine kadar geriledi.

Cuma günü dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamlamıştı.

Analistler, geçen hafta yüzde 1,48 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 1,64'ün üzerine çıktığına işaret ederek, söz konusu yükselişin sürmesinin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Gözler merkez bankalarında olacak

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ve tahvil piyasasına yönelik sözle yönlendirmelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin ise destek olarak izleneceğini bildirdi.