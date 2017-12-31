Borsa liginde tek kazandıran Beşiktaş

31 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını yüzde 2,25 artışla tamamlayan Beşiktaş kazandıran tek spor şirketi oldu. 2017'de spor endeksi ise yüzde 8,08 değer kaybetti.

Analistler Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki başarısının borsaya da yansıdığını ifade etti.

Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe 2017 yılında borsada yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde hisseleri yüzde 22,54 azalış kaydeden Trabzonspor yatırımcısına en fazla kaybettiren kulüp oldu.

Galatasaray'ın hisseleri de 2017'de yüzde 15,69 azaldı. Analistler, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 585 milyon lira olduğuna dikkati çekti.

Fenerbahçe ise 2017'de yatırımcısına yüzde 12,05 kaybettirdi.

Aralıkta bütün spor şirketleri kazandırdı

Aralıkta ise Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı.

Trabzonspor yüzde 6,80 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'u yüzde 4,89 ile Galatasaray, yüzde 3,31 ile Fenerbahçe ve yüzde 1,74 ile Beşiktaş izledi.

Beşiktaş'ın yıl genelinde Borsa İstanbul'da değer kazanan tek spor şirketi olmasına karşın aralık ayında en az kazanç sağlaması dikkat çekti.

En yüksek piyasa değeri Fenerbahçe'nin

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, 2017 yılını 994 milyon 699 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 981 milyon 600 bin ile Beşiktaş, 671 milyon 760 bin lira ile Galatasaray ve 220 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.

Kaynak: AA