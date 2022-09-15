Borsa rekor kırarken yabancı sattı

İSTANBUL / DÜNYA

Borsa İstanbul’un bankacılık sektörü öncülüğünde rekor üzerine rekor kırdığı geçen hafta yabancı yatırımcıların hisse senedinde net işlemleri satış yönünde oldu. Eylülün ilk haftası 97 milyon dolar net alın yapan yabancı yatırımcılar 9 Eylül haftasında ise 13.5 milyon dolar net satış yaptı. Borsa İstanbul’da bu hafta ise dalgalı seyir devam ediyor. Bankacılık endeksi sert düşüşünü üçüncü güne taşırken ulaştırma ve sanayi endekslerinin desteğiyle BİST100 endeksi direniyor. Bankacılık endeksinde gün içinde düşüş yüzde 8,5’i aştı.

Hisse senedi piyasasında ağustosta yaklaşık 700 milyon dolarlık net giriş yapan yabancı yatırımcı eylülün ilk haftasında da sınırlı bir alım yönünde yer almıştı. Geçen hafta ise çıkışını sürdürerek ilgisini sürdürmediğini ortaya koydu. Yılbaşından bu yana ise yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 2 milyar 776 milyon dolar net satış yaptılar.

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların 2 Eylül haftasında 18 milyar 892,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku 20 milyar 599,9 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcılar geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde de net satıcı oldular. Verilere göre DİBS’teki net satış da 24.8 milyon dolar olarak hesaplandı. DİBS stoku 2 Eylül haftasındaki 1 milyar 356,1 milyon dolardan 1 milyar 380,5 milyon dolara geldi. Şirket borçlanma senetleri stoku ise 0.6 milyon dolarlık net satış sonrası 94.5 milyon dolar oldu.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 663 milyon dolar arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Eylül haftasında 1 milyar 159 milyon dolar arttı, parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatındaki artış 663 milyon dolar oldu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 400 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 62 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 342 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırıldığında 698 milyon dolar artış gösterdi. Gerçek kişilerin ise dolar cinsi döviz mevduatı 151 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırıldığında 186 milyon dolar, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı parite etkisinden arındırıldığında 109 milyon dolar azaldı.