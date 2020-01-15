Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 120.000 ve 119.400'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Diğer taraftan global piyasalarda sınırlı da olsa kâr satışları yaşandı. Aralıksız ve ciddi yükselişler yaşayan içeride de benzer şekilde kâr satışları görülebileceği kaydediliyor. Analistler, endekste tarihi zirve üzerinde kalıcı bir denge oluşmadıkça yeni pozisyon alımı için düzeltme hareketinin beklenmesi tavsiyesinde bulunuyor.

CDS'te düşüş devam etti

Faiz kararı öncesinde tahvil faizlerinde ve Türkiye CDS priminde gerileme devam etti. Risk primi 259 seviyesine inerken, 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 10,33'le 3 yılın en düşük seviyesinde seyrini sürdürdü.

Sınırlı bir baskı yaşayan dolar/TL kuru 5,87-5,90 bandında hareket etti.

Piyasaların odak noktasında PPK faiz kararı var. Politika faizine ilişkin tahminler 100 baz puan indirim ve faizlerin sabit tutulacağı yönünde iki grupta yoğunlaşıyor.