Borsa, rekoru yeniledi

Borsa İstanbul yeni haftaya hızlı yükslişle başladı. Bilançolar öncesi, bankacılık endeksinde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşanırken, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.818 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.30 itibarıyla yüzde 5 primle 3807 puanda yer aldı. Bankacılık endeksinde ise yüzde 9.8 yükseliş söz konusu. Günün ilk yarısında tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Bilançolar da fiyatlanmaya başladı

BIST cephesinde 3700 seviyesi üzerine kadar taşınan ralli sonrası bankalar öncülüğünde başlayan düzeltme sürecinin yeni vade ile birlikte yerini hızlı bir toparlanma sürecine bıraktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.700 puanın destek, 3.820 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Borsada bilanço beklentileriyle hisse bazında hareketlerin de ön planda olmayı sürdürmesi bekleniyor. Bazı analistler, aşırı iyimser fiyatlamalar olduğuna dikakt çekerek "Köpük var" değerlendirmesi de yaptı.

Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyonun öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.

Bu arada TCMB'nin perşembe günkü toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 11'e çekmesi bekleniyor.