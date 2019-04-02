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Borsa satıcılı başladı

BIST 100, yüzde 0.5 civarı kayıpla 93.500 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa satıcılı başladı
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Haftaya sınırlı yükselişle başlayan borsada yeni gün zayıf başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,5 değer kaybıyla 93.635 puandan gerçekleştirdi.

Dün, 91.800-95.200 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle 94.101,28 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'nin, Türkiye’ye kasım ayında göndermesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili sevkiyatların durdurulduğunu açıklaması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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