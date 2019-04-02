Borsa satıcılı başladı
BIST 100, yüzde 0.5 civarı kayıpla 93.500 seviyelerinde işlem görüyor.
Haftaya sınırlı yükselişle başlayan borsada yeni gün zayıf başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,5 değer kaybıyla 93.635 puandan gerçekleştirdi.
Dün, 91.800-95.200 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle 94.101,28 puandan tamamlamıştı.
Analistler, ABD'nin, Türkiye’ye kasım ayında göndermesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili sevkiyatların durdurulduğunu açıklaması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.