Borsa satıcılı, dolar 6,50'nin üzerinde

30 Mart 2020

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı.

Cuma günü başlayan satış dalgasında hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcılar etkili olmuştu. ABD borsaları cuma günkü kapanışlarda yüzde 4'lerin üzerinde değer kaybetmişti.

Borsalar haftaya ekside başladı

Dünyanın birçok ülkesinde salgın etkileriyle mücadele sürerken hafta sonu yayılımın hız kesmeden devam etmesi piyasaların haftaya moral bozukluğuyla girmesine neden oluyor. Haftanın açılışını yapan Asya borsalarının tamamında eksiler görülüyor. Japonya borsası NIKKEI 225, yüzde 3'ün üzerinde 'satıcılı' seyrediyor. ABD vadeliler gece yarısı negatif seyrederken sabaha karşı hafif artıya geçti.

Borsa İstanbul 88 bin puanın altında başladı

Küresel piyasalardaki negatif başlangıcın etkisiyle BIST 100 endeksi de, yüzde 0,21 düşüşle 88 bin puanın altında başladı. Açılışın ardından ilk dakikalarda kayıplar yüzde 1'i aştı. Yurt içi piyasalarda ekonomik veri bulunmazken koronavirüse ilişkin gelişmeler takip edilecek. Dolar/TL güne 6,52'nin üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 7,20 seviyelerinde...

Petrol fiyatları 17 yılın en düşüğünde

Petrol fiyatları, koronavirüs için karantina tedbirlerinin dünyanın en büyük ekonomilerinde artması ve buna bağlı olarak, arzın artmakta olduğu bir ortamda talebin hızla düşmesinin etkisi ile 17 yılın en düşük seviyesine indi.

Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı dünya borsalarına yön veren temel faktör olarak kalmaya devam ederken, salgından etkilenen ve ölen kişi sayısının hız kesmemesi konuya ilişkin endişeleri artırıyor.





Salgın kapsamında dünya genelinde vaka sayısı 723 bini aşarken, hükümetlerce açıklanan teşvik paketinin piyasalara pozitif etkisi de sınırlı kaldı. Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,95 azalarak 2.745,77 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,57 gerileyerek günü 19.084,97 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 108 sınırının hemen altında dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,06 düşüşle 28.902,36 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,74 kayıpla 23.309,53 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 azalışla 1.717,12 puanda seyrediyor.

Çin'den faiz ve likidite hamlesi

Çin Merkez Bankası (PBOC), 17 Şubat'tan bu yana ilk kez finans sistemine APİ yoluyla likidite enjekte etti ve Aralık 2018'den beri en uzun hareketsiz dönemini sonlandırdı. Banka ayrıca kredi faizini de düşürdü.

PBOC böylelikle, koronavirüs salgınının kötüleşen ekonomik etkisine tepki çerçevesinde, bankalara verdiği kredilere uyguladığı faizde 2015'ten bu yana en büyük indirimini gerçekleştirmiş oldu.