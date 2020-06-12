Borsa satış ağırlıklı seyir izliyor
Dış piyasalardaki sert kayıplara karşın satışların 'nispeten' sınırlı kaldığı borsada, endeks 108 binin üzerinde...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,87 azalışla 108.201,50 puana geriledi. Dünya borsalarındaki sert düşüşlere karşın dün sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 azalışla 109.155,40 puandan tamamlamıştı.
Analistler, salgında ikinci dalga korkusu ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin, ABD Merkez Bankası başta olmak üzere etkili kurumların açıklamalarıyla azalmasının, dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.