Borsa sınırlı yükselişle açıldı

24 Ekim 2017

Dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla gerileyen Borsa İstanbul (BİST), yeni güne tepki alımlarıyla başladı.

BİST 100 endeksi, 300 puan artışla 107.603 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,28 oranında değer kazandı.

Endeks, dünü yüzde 0,94 azalışla 107.303 puandan tamamlamıştı.

Dün bir ara 3.72'nin üzerini test eden dolar/TL ise bugün borsa açılış dakikaları itibariyle 3.71 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının da hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.200 puanın üzerinde kalması durumunda pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 105.000 desteğinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Küresel piyasalar imalat verilerini takip ediyor

Dolar yükselişi sürdürerek açıldı