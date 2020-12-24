Borsa şirketlerinin % 58’i iki katından fazla yükseldi

Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de, Borsa İstanbul zaman zaman tökezlese de yılı muhteşem bir performansla kapatmaya hazırlanıyor. Özellikle kasım ayı sonrasında ekonomide yaşanan değişimle birlikte neredeyse her gün yeni rekor seviyelerini gören Borsa İstanbul 1.9 milyona ulaşan yerli yatırımcı sayısıyla da tüm yılları geride bırakmayı başardı. 2020 hisselerde oldukça sert hareketlerin de gerçekleştiği bir yıl oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin yüzde 58’i yüzde 100 ve üzerinde yani yüzde 3000’e kadar varan oranlarda değer kazandı. Özellikle BIST 100 dışı hisselerde yaşanan aşırı değer kazancı 2020 yılına damga vurdu.

Değerini en az ikiye katlayan 106 hisse var

Borsa İstanbul’da 2020 19 hisse değer kaybetti, 377 hisse değer kazandı. 9 hisse yüzde 1000’in üzerinde değer kazancı yaşarken 105 hisse yüzde 100’ün, 42 hisse yüzde 200’ün, 30 hisse yüzde 300’ün, 15 hisse yüzde 400’ün, 15 hisse yüzde 500’ün, 6 hisse yüzde 600’ün, 17 hisse ise yüzde 700 ve daha fazla yükseldi.

Zirvedeki şirket bu yıl yüzde 3061,99 yükseliş performansına imza atan Taze Kuru Gıda bulunuyor. Şirket borsada alt pazarda işlem görüyor ve 16 Kasım’da Borsa İstanbul’un 3 ay süreyle önleyici tedbir kararı aldığı bir hisse olarak öne çıkıyor. Hissenin aralık ayı fiyat değişimi ise yüzde 20,33 düşüş olarak görülüyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu da şirketin kasım başında sermaye artırım kararını onaylamadığını bildirdi. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,22 piyasa değeri ise 203 milyon lira.

İkinci sırada ise yüzde 2315,46 yükselen Uzertaş Boya bulunuyor. Piyasa öncesi işlem platformunda işlem gören Uzertaş Boya aralık ayında ise yüzde 54,23 değer kazandı. 400 milyon liralık piyasa değeri bulunan şirketin halka açıklık oranı da yüzde 11,96. Uzertaş Boya’nın vergi dairesine sunulan 2020 yılı 9 aylık zararı ise 620 bin 874 TL.

Eminiş Ambalaj ise bu yıl yüzde 2148,68 yükseldi. Halka açıklık oranı yüzde 31,88 olan şirketin hisseleri yakın izleme pazarında işlem görüyor. 211.9 milyar liralık piyasa değeri bulunan şirketin aralık ayı performansı da yüzde 55,36 yükseliş olarak görülüyor.

Kent Gıda yüzde 0,54 ile devam edecek

Bu yılın en çok konuşulan iki hissesinden biri olan Kent Gıda en hızlılar listesinde dördüncü sırada bulunuyor. Yüzde 1446,85 yükselen hissenin piyasa değeri 78.8 milyar lira ile QNB Finansbank’tan sonra borsanın en değerli ikinci şirketi. Halka açıklık oranı sadece yüzde 0,54 olan şirketin hisseleri ise alt pazarda işlem görüyor. Ve şirket Borsa İstanbul’un yeni pazar yapılanması kapsamında, borsadaki fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altında olan diğer şirketler ile birlikte Piyasa Öncesi İşlemler Platformu’nda işlem görmeye başlayacak. Yüzde 99,46 ile şirketin ana hakim

ortağı olan Cadbury Schweppes Overseas Limited’in borsadaki fiili dolaşım oranını artırmaya yönelik kararı henüz yok. Kent Gıda aralık ayını ise yüzde 28,16 düşüşle geçirdi.

RTA Laboratuvarları da pandeminin gözdesi şirketlerden. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 1362,93 yükseldi. Halka açıklık oranı yüzde 73,85 olan şirketin piyasa değeri ise 1.3 milyar lira seviyesinde. Ana pazarda işlem gören şirketin hisselerinde volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 6 Ocak seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. Aralık performansı ise yüzde 25,11 kayıp olarak gerçekleşti. SPK tarafından şirketin ortağı Murat Güler’e haziran ayında 6 ay süreyle işlem yasağı cezası verilmişti.

Önleyici tedbirler uygulanıyor

Pamukova Elektrik ise bu yıl yüzde 1243,65 yükseldi. Yakın izleme pazarında işlem gören şirket 18 Kasım’da Bomonti Elektrik iken Pamukova Elektrik ünvanını aldı. Şirketin aralık ayı performansı yüzde 40,6 düşüş oldu. Sönmez Filament yüzde 1131,56 bu yıl yüzde 50,17 aralık ayında değer kazandı. Yüzde 5,73'lük halka açıklık oranı olan şirketin piyasa değeri ise 3.3 milyar lira. Şirket hisseleri alt pazarda işlem görüyor. 10 Kasım’dan bu yana ise Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle şirketin paylarında 3 ay süreyle önleyici tedbirleri uygulanıyor.

Niğde Beton bu yıl yüzde 1091,82 değer kazancı sağladı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 9,59 iken piyasa değeri 3.5 milyar lira. Niğde Beton da alt pazarda işlem görüyor. Yıl boyunca da aşırı hareketler yapan hissede dönem dönem volalite bazlı tedbir sistemi devreye girmişti.

Hisseler yakın izleme pazarında

Dokuzuncu şirket ise Ekiz Kimya. Şirket hisseleri yakın izleme pazarında. Halka açıklık oranı yüzde 78,14 seviyesinde. Ekiz Kimya’nın 2020 9 aylık konsolide olmayan net zararı ise 3 milyon 181 bin 536 TL. Casa Emtia Petrol ilk onun son şirketi. O da yakın izleme pazarında. Halka açıklık oranı yüzde 48,06 bu yılki yükselişi ise yüzde 980,65. Aralıkta yüzde 27,3 yükseldi. 27 Kasım'dan bu yana 26 Şubat 2021'e kadar şirketin hisselerine tedbir yönetimi sistemi kapsamında 3 ay süreyle önleyici tedbirler uygulanıyor.

Bankalar ve havacılık değer kaybetti

Bu yılı düşüşle geçiren şirketlerin başında Metro Yatırım Ortaklığı geliyor. Yüzde 41,09 kayıp yaşayan şirket aralıkta yüzde 0,07 düştü. İhlas Ev Aletleri de yılı en çok kayıpla kapatan ikinci şirket. Üçüncü sırada ise pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründen Tav Havalimanları geliyor. Bu yılki kayıp yüzde 22,85 ancak aralıkta yüzde 9,53 değer kazancı dikkat çekiyor. Pegasus yüzde 18, Türk Hava Yolları ise yüzde 13,62 geçen yılın gerisinde. Klimasan Klima yüzde 20,05 kayıpla yılı bitirecek. Bankacılık sektörü de bu yıl biraz geride kalmıştı. Akbank yüzde 19,73 aşağıda, Vakıfbank yüzde 16,15, Garanti yüzde 9,69, Halkbank yüzde 7,78 geçen yıla göre daha düşük fiyattan işlem görüyor.