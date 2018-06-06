Borsa son 1 yılın en düşüğünde

06 Haziran 2018

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararını bekleyen piyasada, yaklaşan seçim ve siyasi gelişmeler, Moody's ve Fitch'in Türkiye ile ilgili kararlarının yansımaları ve yüksek faizlerin baskısıyla Borsa İstanbul'da düşüş trendi sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 98.269,59 puandan başladı. Açıldıktan sonra yoğunlaşan satışlarla endeks 96.000 puanın altına inerek son 1 yılın en düşüğüne geriledi.

95.703 puana kadar gevşeyen endeks, saat 12:08'de yüzde 1,8 düşüşle 96.038 seviyelerinde bulunuyordu. Endeks, bu seviyeleri en son 2017 yılı Mayıs ayında görmüştü.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 azalışla 97.823,15 puandan tamamlamıştı.

Halk Yatırım'ın notunda, global borsalardaki yükselişe karşın BIST 100 endeksinin yüksek faizlerin baskısı altında kalmaya ve zayıf seyir izlemeye devam ettiği belirtilirken; Meksa Yatırım'dan yapılan değerlendirmede de, endekste düşüş trendinin sürdüğü ifade edildi.

Meksa'nın notunda, dünkü satışlar sonrası endekste 97,600-97,000'deki destek seviyelerinin üzerinde tepki alımları görülebileceği belirtilerek, "İlk direnç ise 99,000 seviyesinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Tepki çıkışının devamı için 99,000 seviyesinin üerinde kalınması gerekecek. Sonraki dirençler 100,000-105,000. Endekste destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir" denildi.

Asya borsaları Wall Street'in teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselmesinden destek bularak artıda seyrederken, yatırımcılar tahvil piyasasında İtalya hakkındaki endişelerle güvenli liman olarak kabul ettikleri ABD Hazine tahvillerine yöneldi.

TCMB kararını bekleyen dolar/TL ise 4.60 etrafında dalgalı bir seyir izliyor.

TCMB'nin 300 baz puanlık faiz artışının ardından 7 Haziran ve hatta sonrasına ilişkin faiz artışı beklentilerinin kuvvetlendiği görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Euro Bölgesi perakende Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasaların gözü TCMB'de

Brent petrol 76 dolar sınırında

Altının gramı yükselişte

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dolar 4.60 civarında seyrediyor