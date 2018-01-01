Borsa, son 5 yılın en iyi performansını sergiledi

01 Ocak 2018

Yıllık bazda yüzde 47,6 değer kazanarak 2017'yi 115.333 puanla rekor seviyeden tamamlayan

BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üste üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını gerçekleştirmiş oldu.

2017'de en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma sektörü olurken, tek gerileyen yüzde 8,1 ile spor endeksi oldu.

Sigorta ve metal eşya makine endeksleri 6 yıldır; bilişim, kimya, petrol, plastik ve gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksleri de 4 yıldır üst üste değer kazandı.

Borsa liginde tek kazandıran Beşiktaş

2017 yılına rekorla veda

Kaynak: AA