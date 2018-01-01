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Borsa, son 5 yılın en iyi performansını sergiledi

2017'yi rekor seviyede tamamlayan borsa, son 5 yılın en iyi performansını sergiledi.

Borsa, son 5 yılın en iyi performansını sergiledi
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Yıllık bazda yüzde 47,6 değer kazanarak 2017'yi 115.333 puanla rekor seviyeden tamamlayan
BIST 100 endeksi, 2010'dan bu yana ilk defa 2 yıl üste üste değer kazanırken, son 5 yılın da en iyi performansını gerçekleştirmiş oldu.

2017'de en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma sektörü olurken, tek gerileyen yüzde 8,1 ile spor endeksi oldu.

Sigorta ve metal eşya makine endeksleri 6 yıldır; bilişim, kimya, petrol, plastik ve gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksleri de 4 yıldır üst üste değer kazandı.

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Kaynak: AA

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