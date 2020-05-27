Borsa, tatilden yükselişle döndü

27 Mayıs 2020

Ekonomilerin açılması ve en kötünün geride kaldığına dair inancı kuvvetlenmesiyle piyasalarda yaşanan iyimser hava hafta ortasında da devam ediyor. ABD borsaları dünkü kapanışlarda son 9 haftanın en yüksek seviyelerini gördü. Bu sabah saatleri itibarıyla ABD vadelilerinde de işlemler artıda devam ediyor. Asya'da ise karışık bir görünüm hakim. Hafta sonunda olağanüstü hali kaldıran Japonya, ülkedeki yeni destek paketinin gündeme gelmesiyle pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki yükselen gerilim, fiyatları üzerinde baskı altında tutuyor. ABD vadeli endekslerindeki olumlu havanın bugün açılışta Avrupa borsalarına da yansıması bekleniyor.

Yurt içinde ise piyasalar 2 günlük bayram tatilinden yükselişle döndü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,64 artışla 104.710,62 puandan başladı. Haftanın ilk 2 gününde uluslararası piyasalarda işlem görmemeye devam eden dolar/TL, 670'e kadar çekilmişti. Bugün saat 10:20 itibarıyla dolar/TL 6,7750'den euro/TL 7,4245'ten el değiştiriyor.

Petrol fiyatları hafif geriledi



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, birçok ülkenin koronavirüs tedbirlerini gevşetmelerine rağmen global yakıt talebinin ne kadar çabuk toparlanabileceği konusundaki belirsizliğin etkisi ile bu sabah bir miktar gerilediler.



Petrol fiyatlarındaki gerilemeye ABD ile Çin arasındaki tansiyonun Amerikalı yetkililerin Hong Kong konusundaki açıklamaları ile yükselmesi de katkı verdi. Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 35,75 dolar seviyesine kadar yaşanan gerilemenin ardından şu sıralarda düne göre 12 cent düşüşle 36,05 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 16 cent kayıpla 34,196 dolar/varil seviyesinde.

Japonya'da 1,3 trilyon dolarlık destek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün tamamlanacak olan ikinci ek bütçe ile koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin vurduğu şirketlere 140 trilyon yen (1,3 trilyon dolar) finansman desteği sağlanacağını bildirdi. Çin'de sanayi şirketlerinin karları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 478,1 milyar yuan oldu. Karlar, Mart ayında ise yüzde 34,9 azalmıştı

Günün Ajandası



- ABD'de haftalık MBA mortgage endeksleri (14.00),

- ABD, Richmond Fed imalat endeksi (17.00)

- ABD'de haftalık API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.

- ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00)