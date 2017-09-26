Borsa tepki alımlarıyla açıldı

26 Eylül 2017

Irak referandumu endişeleri ve Almanya seçiminin küresel yankıları sonrası dün satıcılı bir seyir izleyen ve 101.700'lere kadar çekilen Borsa İstanbul'da (BIST) bu sabah ilk işlemler tepki alımlarıyla gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, 578,57 puan artışla 102.848,74 puandan açıldı.

Analistler, IKBY ve Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, artan petrol fiyatlarının da TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksinin 101.500 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de ise 3,55'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Analistler, bugün makroekonomi tarafında ise ABD'de açıklanacak veriler ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın akşam saatlerinde yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade etti.

Jeopolitik riskler arttı

Dün gerçekleşen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi referandumunda, yüzde 90'ın üzerinde "evet" oyu çıktığı açıklanırken, resmi sonuçlar üç gün içerisinde açıklanacak. Kerkük'te katılım yüzde 70'lerde kalırken diğer şehirlerde yüzde 80-90'lara varan bir katılım görüldü.

Referandum sonrası ise BM'den IKBY referandumunun istikrar bozucu olduğu uyarısında bulunurken, TSK Kuzey Irak'ta iki bölgeye hava harekatı düzenledi.

Irak Merkezi yönetimi ise tedbirlerin artırılacağını ifade etti. Irak ve Türk askeri unsurlarının ortak tatbikatlarda bulunabileceği haberleri de bu bölgedeki jeopolitik gündemi canlı tutuyor.

Petrol fiyatları ise bölgedeki askeri ve siyasi risklerin artması nedeniyle 59'ı geçti.

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