Borsa toparlandı, dolar geriledi

17 Ekim 2019

Yurtiçi piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul, 2000 puanı aşan bir aralıkta dalgalandı. Bir kez daha 93.000 desteğini test eden BİST 100 endeksi, kapanış saatlerine doğru gelen alımlarla 95.000 puanın üzerini test etti. Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkiler gündemin odağındaki yerini koruyor. 92.500 destek, 95.500 direnç konumunda.

Gün içerisinde 5.88 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, kapanışa doğru 5.85 seviyelerinde işlem gördü. Kısa vadede 5,85 ve 5,80 destek; 5,93 ve 6 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan geçen haftadan beri küresel bazda değer kaybeden dolar endeksi sekiz haftanın en düşüğüne gerileyerek 97.48’in altına çekildi.

Tahvil bono piyasası getirilerinde TL'deki değer kaybı ile birlikte geçen hafta belirginleşen kâr satışları sonrasında yükseliş eğilimi dün yerini düşüşe bıraktı. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün 31 baz puan düşüşle yüzde 15,44 seviyesine indi. Bununla birlikte 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri 65 baz puan düşüşle yüzde 15,66 oldu.