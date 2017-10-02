Borsa yatay açıldı

02 Ekim 2017

Jeopolitik riskler ve dolardaki kuvvetlenme ile eylül ayını düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul (BİST), bu sabah Asya piyasalarındaki olumlu havanın ardından yatay açıldı.

BİST 100 endeksi, 27 puan artışla 102.934 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,03 oranında değer kazandı.

Analistler, yeni haftada yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun haber ve veri akışının izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 101.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Öte yandan, dolar/TL 3,60 sınırına kadar çıkması sonrasında 3,56-3,58 bandında dengelendi. Kurda bu sabah ilk işlemler 3.57 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşiyor.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ile İspanya'daki gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında yer aldığını ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 3,60 seviyesinin teknik görünüm açısında kritik direnç olduğunu vurguladı.

Türk Telekom hisseleri yakından izleniyor

Diğer yandan endekste bugün Türk Telekom hisseleri ve şirketle ilgili olası gelişmeler izlenecek.

Güne yüzde 0,44 kayıpla başlayan Türk Telekom hisselerinde açılış sonrasında kayıplar arttı ve yüzde 1'i geçti. Telekom hisseleri saat 10:06 itibariyle yüüzde 1,18 kayıpla 6,71 liradan işlem görüyor.

Türk Telekom hissedarı Oger'e bankalara kredi borcunu ödemesi için verilen süre eylül sonu itibariyle doldu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ana hissedarı Oger'in borçlarını geri ödemekte zorlandığı Türk Telekom'da hissedarlık yapısının değişebileceğini; sözleşme kapsamında Hazine'nin gereğini yapacağını söylemişti.

Medyada, Hazine'nin Türk Telekom'un mevcut CEO'su yerine başka bir ismi atayacağı yönünde haberler yer alırken; İş Yatırım'ın sabah notunda, söz konusu haberlerin yarattığı belirsizliğin hisseyi baskılayabileceği belirtildi.