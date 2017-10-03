Borsa yatay açıldı
BİST 100 endeksinde ilk işlemler 67 puan artışla gerçekleşti.
Tarihi zirve seviyelerinde başladığı düşüşü sonlandıran ve son 3 işlem gününde pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul (BİST), yeni güne yatay bir başlangıç yaptı.
BİST 100 endeksi, 67 puan artışla 103.998 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,06 oranında değer kazandı.
Dünya borsalarındaki pozitif seyrin desteği ile alımların genele yayıldığı BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,99 değer kazanarak 103.931 puana çıkmıştı.
Öte yandan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,58 seviyesinde dengelendi.
Beklentilere paralel açıklanan enflasyon rakamları piyasalarda herhangi bir etki yaratmadı.
ABD ekonomisine ilişkin iyimserlikle küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını ancak yatırımcılardaki risk iştahının devam ettiğini söyleyen analistler, BIST 100 endeksinin 104.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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