Borsa yatay kapandı

13 Nisan 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Gün içinde 97.312 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın ABD borsalarındaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta Çin'de büyüme, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yayımlanacak bazı verilerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

Yarın, yurt dışında, Çin'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.

Kaynak: AA