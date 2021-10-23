Borsa yatırımcısı için Sıcak Analiz

SERHAN YENİGÜN

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

Zayıf TL ve yüksek faiz odaklı riskler varlığını korusa da, BIST’te bu risklere göğüs germeye değecek getiri potansiyeli göz ardı edilemez boyutlara ulaşmış durumda. XU100 endeksi için 12 ay vadeli hedefler 1800-1900 bandında ve yüzde 30’a yakın potansiyelle risksiz getiri olanaklarına göre iki kata yakın getiri fırsatı sunuyor. Şirket bazlı seçimlerde çok daha yüksek potansiyel getiriler olduğunu da belirteyim. Diğer yandan, yabancıların BIST’te taşıdığı toplam hisse pozisyonu 20-22 milyar dolara bandında ve son 15 yılın en düşük seviyelerinde. 2013’te 78 milyar dolara ulaşan tutarın çok altındayız ve son dönemde izlenen para girişi yabancıların Türkiye’de bir süre daha pozisyon artırabileceğine işaret ediyor.

BEĞENDİĞİ HİSSELER

Şişecam: Birleşme sonrası verimlilik artışı sağlayan şirketin başta düzcam üretimi olmak üzere küresel toparlanmadan önemli bir destek bulacağını düşünüyoruz. 2021’de dolar bazında çift haneli ciro artışı beklediğimiz şirketin kârlılık tarafında da %60’ı aşan büyüme öngörüyoruz. SISE için hedef fiyatımız 11.60 TL olup %43 potansiyel sunmaktadır.

Koç Holding: İştirak portföyüne göre tarihi ortalamaların da çok üzerinde iskonto ile işlem gören KCHOL, aynı zamanda enerji, finans, otomotiv, gıda, turizm, beyaz eşya gibi sektörlere aynı anda tek tercihle yatırım fırsatı sunuyor. KCHOL için hedef fiyatımız 31.80 TL olup %45 potansiyel sunmaktadır.

Erdemir: Çelik fiyatlarında yaşanan geri çekilme ile beraber şirket hisselerinde yaşanan zayıflığın, güçlü gelir yaratma ve kârlılık potansiyeli süren, yüksek temettü verimi sunan Erdemir’de yeniden pozisyon oluşturmak için fırsat sunduğuna inanıyoruz. EREGL için hedef fiyatımız 24.00 TL olup %37 potansiyel sunmaktadır.

Kordsa: Şirketin ana iş kolu olan lastik güçlendirme pazarında gördüğümüz güçlü küresel talep, 2021 yılında finansal sonuçları olumlu etkilemeye devam edecektir. Yüksek kapasite kullanım oranı ve artan kâr marjları ile şirketin pandemi öncesi kârlılık seviyelerini bu sene tekrar yakalamasını bekliyoruz. Kordsa için inorganik büyüme fırsatlarını da destekleyici görüyoruz. KORDS için hedef fiyatımız 33.80 TL olup %40 potansiyel sunmaktadır.

Özak GYO: Güçlü finansal sonuçları ve cazip değerlemesi ile tercih ettiğimiz şirketin, Büyükyalı ve Göktürk projelerinde toplam satış gelirlerinin 2021’de 1,1 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Ayrıca, normalleşme süreciyle birlikte artan turist sayısının otel gelirlerini desteklemesini bekliyoruz. Net aktif değerine göre sektöre görece çok yüksek iskonto ile fiyatlanan OZKGY, 7.30 TL seviyesindeki hedefi fiyatımıza göre %55 potansiyel sunmaktadır.

SERHAN YENİGÜN HAKKINDA

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Matematik Lisans, Marmara Üniversitesi’nde ise Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Araştırma, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi alanlarında görevlerde bulunan Yenigün, halen Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü olarak görevini sürdürüyor.