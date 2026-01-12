Borsa yeni haftaya rekorla başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 yükselişle 12.200,95 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,03 puan ve yüzde 0,55 artışla 12.267,98 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Tek gerileyen endeks menkul kıymet yatırım ortaklığı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,58 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda durum

Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde haftaya pozitif başlarken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Piyasalarda risk algısı sürüyor

Piyasalar yıla olumlu başlamasına karşın, İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler de piyasalarda risk algısının devam etmesine neden oluyor.

A​​​​​​​nalistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.