Borsa yeni haftaya sert düşüşle başladı! Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı. Açılışın ardından kayıpların yüzde 2'yi aşmasıyla açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başlamasının hemen ardından kayıplarını derinleştirdi.
BIST 100 endeksinde yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşanmasının ardından pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı. Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.
Destek ve direnç seviyeleri
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamlamasının ardından haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.
Açılışın ardından düşüşünü sürdüren endeks 10.512,81 puana kadar geriledi.
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.