Borsa yılın zirvesinde

02 Aralık 2019

DÜNYA ONLİNE

Global piyasalardaki olumlu görünüme paralel hafif alıcılı bir açılış yapan Borsa İstanbul, büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte kazanımlarını artırdı ve 108.000 puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Endeks, yüzde 1'i aşan kazançla en yüksek 108.210 puana çıktı.

Borsanın son 14 yılın en güçlü kasım ayını geride bıraktığını ve yüzde 9’a yakın değer kazandığını hatırlatan analistler, teknik olarak orta ve uzun vadeli olumlu görünümün korunduğunu belirtiyor.

Dolar/TL'de ise 5.75 civarında sakin seyir sürerken, yarın açıklanacak olan enflasyon verisi bekleniyor.

Öte yandan tahvil faizlerinde sakin seyir yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi dün 4 baz puan düşerek yüzde 12,40 seviyesine geriledi. İki yıllık gösterge tahvilde ise 5 baz puanlık bir artış oldu ve dün kapanışı yüzde 12,19'dan yaptı. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisi başta olmak üzere hafta içinde gelecek olan önemli veriler öncesinde tahvillerde %12-12,50 bileşik faiz bandının geçerli olması bekleniyor.