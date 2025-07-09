Borsa yükseliş trendini sürdürüyor: İlk yarıda spor endeksi lider

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyerek yüzde 0,77 değer kazandı ve 10.074,71 puan seviyesine yükseldi.

Günün ilk bölümünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,51 puan artışla 10.074,71 puana çıktı. Gün içinde endeks en yüksek 10.090 puanı test etti.

Toplam işlem hacmi 40,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile spor sektörü olurken, tek kayıp yaşayan endeks ise yüzde 0,73’lük düşüşle orman kağıt basım sektörü oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi ise yüzde 1,23 değer kazandı. Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi bu ivmeden destek buldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak mortgage başvuruları, toptan eşya stokları verileri ve Fed’in FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarife kararlarına dair haber akışının da küresel risk iştahı ve piyasalardaki oynaklık üzerinde etkili olabileceği kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.