Borsa, yükselişi sürdürerek açıldı

30 Ekim 2017

Asya piyasalarındaki pozitif seyir ve TL'deki cuma kapanışa göre toparlanmanın etkisiyle hisse senetleri piyasası da haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, haftaya 893 puan artışla 108.781 puandan başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,83 oranında değer kazandı.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 artışla 107.884 puandan kapanmıştı.

Haftayı 3,7906'dan tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7740'a geriledi.

Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell’a yöneldiğine ilişkin haberlerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, bu hafta Trump'ın açıklamaları, merkez bankaları kararları, ABD'de tarım dışı istihdam ve yurt içinde enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

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